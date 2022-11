Přijďte se předvánočně namlsat! Městské muzeum Loreta vás zve na adventní výstavu do kostela Nejsvětější Trojice v Chlumci nad Cidlinou. Výstava má název Sladká vůně vánoc, a je zaměřena na perník, vánoční cukroví a ukázky historického cukrářského vybavení.

Nebudou chybět ani betlémy, včetně poprvé prezentovaného keramického betlému výtvarného oboru ZUŠ Chlumec n. C. Návštěvníci se můžou seznámit s tajemnými obchůzkovými postavami minulosti, které chodili v tomto období na koledu.

Otevřeno pro veřejnost: neděle 27.11.2022 od 16:00 do 19:00 neděle 18.12.2022 od 10:00 do 17:00 Štědrý den 24.12.2022 od 13:00 do 15:00 Vstupné zdarma. Srdečně vás zve kolektiv muzea.