Betlémy Zdeňka Farského

Muzeum Náchodska zve do Výstavní síně na rohu Tyršovy a Zámecké ulice v Náchodě na výstavu betlémů z dílny věhlasného řezbáře Zdeňka Farského. Výstava je uspořádána u příležitosti životního jubilea autora a představí jednu část z jeho bohaté tvorby, a to sice tvorbu betlemářskou. Návštěvníci se mohou těšit na celkem čtrnáct betlémů od těch nejmenších, až po betlémy s figurkami vysokými 135 centimetrů. Hlavním lákadlem ale bude dva a půl metru dlouhý betlém obsahující více jak sedmdesát figur. Betlém je unikátní i z jiného pohledu – zachycuje scény od Zvěstování až po Pašije. Návštěvníci v něm tak najdou nejen obvyklé zobrazení Zvěstování, Narození Páně a Klanění tří králů, ale také třeba útěk do Egypta, scény z křížové cesty a uložení Krista do hrobu.

Slavnostní vernisáž za účasti autora proběhne v pátek 25. listopadu 2022 od 17 hodin.

Výstavu pak lze navštívit od 26. listopadu 2022 do 15. ledna. 2023 denně mimo pondělí 9.00-12.00 a 13.00-17.00.

