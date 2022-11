Prohlídka Hradce Králové: historický Hradec

V Hradci Králové pořádáme zážitkové prohlídky města s průvodcem v kostýmu věhlasného architekta Josefa Gočára. Prohlídky se konají celoročně. Užijte si spojení divadelní hravosti a nenuceného vzdělávání. Hradcem Králové vás provede jeho nejslavnější architekt! Zajímá vás architektura, urbanismus a historie? Dozvíte se, jak se barokní pevnost za pouhých 30 let proměnila v Salón republiky, na který se jezdily dívat delegace ze všech koutů Evropy. Architekt vás zavede do míst, kam se obyčejný smrtelník jen tak nedostane. Čeká vás jeden den v první republice plný dobové elegance Program prohlídky: Ve 14:00 se potkáme u Bílé věže. Vyslechnete si vyprávění profesora Gočára o vývoji města a užijete si komentovanou vyhlídku.

Poté se vydáte na průzkum staré části města. Bílá věž – kaple sv. Klimenta – katedrála svatého Ducha – Galerie moderního umění – kobky odsouzenců v Šatlavě Program končí v 18:00 v centru města. Je možné s panem architektem pokračovat do Pivovarských domů za koncertem kapely BLUESROCK CANNONADE (uk/cz). Hrají hity od ZZ Top, Erica Claptona, Clutch, Cream, The Cold Stares, Garyho Moora, Teda Nugenta ad. V ceně jsou veškeré vstupy. Občerstvení si návštěvníci hradí sami. Tempo přizpůsobujeme potřebám a přáním skupiny. Součástí jsou přestávky na odpočinek a osvěžení. Prohlídky jsou vhodné pro osoby starší 12 let.