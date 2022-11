koncert Bluesrock cannonade

Svoláváme všechny rockery z Hradce! Doražte v úterý 8. listopadu 2022 v 19:00 do pivnice na Velkém náměstí. Přijedou to rozbalit zdaleka kluci z Bluesrock Cannonade. Mají anglického zpěváka a fakt dobře jim to šlape. Uslyšíte pecky od ZZ Top, Erica Claptona, Clutch, Cream, The Cold Stares, Garyho Moora, Teda Nugenta a dalších mistrů! Přijďte zapařit jako za starých dobrých časů. Hoši z pivovaru Klenot vám načepujou poctivý hradecký pivo, aby vám ten jejich rock chutnal ještě víc!

Vstupné: 150 Kč v předprodeji i na místě