Hothouse, Body of Pain, Dame Area (ESP)

Trojice koncertů v jednorázovém pop-up klubu v podzemí Galerie moderního umění v Hradci Králové.

Avangardní postpunkový kvintet Hothouse vydal v tomto roce debutové EP Light was brighter u respektovaného nezávislého vydavatelství Korobushka Records a ihned se stali zjevením na tuzemské scéně. Mezinárodní sestava aktuálně usazená v Praze překvapuje propracovanou tvorbou, které je bližší současná londýnská nebo kanadská indie scéna něž východní Evropa, ze které větší část kapely pochází. Aktuální zvuk, evokující kupříkladu Crack Cloud, propojují s hudebními odkazy osmdesátých let (Birthday Party) v atraktivní hudební mix s působivou pódiovou prezentací. Naprosto zásadní koncertní královehradecká premiéra.



Pražskou minimal synth dvojici Body of Pain tvoří Tereza Ovčačíková a Jan Vytiska. Debutové album We No Longer Exist Anymore v současnosti provází intenzivní koncertování, jenž naplno odkrývá potenciál, který v nich vězí. Koncerty jsou extatickou jízdou, která stejně nejlépe funguje v klubu a svou intenzivní energií boří veškerá očekávání a jednoduše Vás strhne. EBM darkwave taneční elektronika má i v tuzemsku důstojného zástupce.



Dame Area mísí syntezátory a živé perkuse, industrial a tribalismus do specifického žánru, který lze označit jako tribal wave či latin EBM. Mnohdy jsou označováni jako industrial postpunk, což asi nejpřesnější vyjádření obsahu jejich tvorby. Silvia Konstance a Viktor L. Crux (taktéž Futuro de Hierro, Ordre Etern nebo Qa'a, spolupracovník Nurse With Wound či Joachima Arbeita z Einsturzende Neubauten) jsou součástí labelu Màgia Roja, který byl až donedávna i nejnápaditějším koncertním prostorem v Barceloně, kde byl Viktor rezidentním DJem. Jejich osobitý hudební styl mísí hutné synthové basové linky, arpeggia, živé perkuse, noisové plochy, industrial, tribalní rytmy a italštinu se španělštinou.