Zažít město jinak v Tomkově ulici

Chtěli byste poznat nové přátele a rozžít místo, kde žijete? Připojte se k nám. V sobotu 17. září 2022 se v Hradci Králové v lokalitě historického centra připojíme k celostátnímu projektu Zažít město jinak. Zažít město jinak je sousedské setkání, jehož náplň vytvářejí sami obyvatelé či organizace, spolky daných lokalit. Jsou založené na principu společného sdílení veřejného prostoru, vzájemné výpomoci a dobrovolnickém nasazení místních organizátorů a mnoha dalších subjektů. Na ZMJ můžete poznat spousty zajímavých lidí ze svého okolí, naučit se od nich to, co umí, navázat či prohloubit místní spolupráci nebo se jen pobavit a užít si odpoledne a večer. Připravujeme pro vás divadlo, hudební vystoupení, blešák, program pro děti ad. Vše včas zveřejníme! Letos v našem blízkém okolí proběhne program i na Malém náměstí, před Klicperovým divadlem a jako už tradičně V kopečku u vinotéky INvino. Máte se na co těšit!