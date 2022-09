Schodiště nestačí slyšet, musí se i vidět. Žánrové rozpětí v posledních letech nabralo nových rozměrů, kdysi často připisované škatulky, jako hospodský šraml, reggae, ska, už dávno nejsou určující. Kapela si s odvážnou lehkostí, občas i drzostí, bere z nepřeberného množství hudebních stylů vše, co jí přijde pod ruku, aby se nakonec vždy pokorně vrátila k tomu, čemu se říká písnička. Ovšem oblečená do pestrého kabátu.



K tomu neodmyslitelně patří texty, které pro kapelu byly a jsou na stejném místě jako samotná hudba. Lehce sarkastické, černěhumorné i dojemné, prožité či vymyšlené, stále brousící ve vodách všedních malostí i velikostí toho, co zrovna sami žijeme.



Na koncertech se Schodiště v novém repertoáru s chutí vrací i k prověřeným hodnotám. Oblíbené kusy jako „Beze vší poezie“, „Pytlíky ČSA“, „Na chvíli ven“ či „Dokonalá kost“ potěší a roztančí jak staré fanoušky, tak i posluchače zbloudilé prvně (a určitě ne naposled) na šou téhle sedmičlenné party, která už má ledacos za sebou, a spokojené posluchačstvo před sebou :-)



Sestava Schodiště:



Martin Doktor Krajíček – zpěv, kytara



Vladimír Cihla Cihelka – saxofon, kytara, flétna, harmonika, zpěv



Vratislav vrtaak Horčík – baskytara, zpěv



Miroslav Klíma – akordeon - texty



Jaromír Linhart – klarinet



Ondřej Fencl – el. kytara, zpěv



Jakub Homola – bicí

Vstupné: 280,-

Kde: restaurace Novopacké sklepy

Pořadatel: Novopacké sklepy