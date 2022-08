Přednáška Outsider art

Co to je art brut? Volně přeloženo "umění v surovém stavu", to se na přednášce pokusí přiblížit spisovatel, performer a výtvarný teoretik Jaromír Typlt. Ten mimo jiné pomohl získat uznání pro dnes už světově proslulého tvůrce art brut Zdeňka Koška, ale výstavami a knižními publikacemi prosazuje i řadu dalších autorů. Od roku 2018 spolupracuje s Ateliérem radostné tvorby v Praze na Letné. Toto u nás ojedinělé zařízení podporuje nadané tvůrce s mentálním hendikepem nebo chronickým duševním onemocněním. Díla, která v této svobodné atmosféře vznikají, dokazují svou kvalitou, že umění je jen jedno.