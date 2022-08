Vážení přátelé, rádi bychom vás tímto pozvali na skvělou akci plnou zábavy, her, adrenalinu a zážitků, na které budete rádi vzpomínat. Vezměte své ratolesti, přátele a známé a vyrazte na Den plný zábavy pro celou rodinu, který se bude konat 10. září 2022 od 14 do 19 hodin v autocrossovém areálu Štikovská rokle u Nové Paky. Vstupné je zdarma. Čeká vás bohatý odpolední program, kde si na své přijdou jak rodiče, tak děti. Představíme vám nejnovější modely ŠKODA iV, v čele s modelem ENYAQ COUPE iV, ve kterém oceníte nejen design, ale i tichou a pohodlnou jízdu. Vyzkoušíte si další naše modely vozů ŠKODA, včetně oblíbených 4×4. Setkáte se osobně s ambasadory HAVEX-auto a to Petrem Pilátem – jedničkou ve free style motokrosu, Vaškem Fejfarem – legendou a Mistrem Evropy v autocrossu a zpěvačkou Evou Matějovskou. Dospělí si vyzkouší jízdu na čtyřkolkách nebo na 3D simulátoru, kde se stanou jezdcem rally a mohou poměřit své síly s našimi ambasadory. Děti se zabaví při animačním programu s postavičkami Mlsotkové a PIGY & LILY, užijí si oblíbené dětské tetování nebo výrobu slizu. Maminky si odpočinou v našem relaxačním koutku a všichni se pobaví a zatančí si při vystoupení zpěvačky Nikita a skupiny Čipřido.

Den vyvrcholí hudebním vystoupením zpěvačky Evy Matějovské. Po celý den bude k dispozici občerstvení. Díky našim osobnostem a partnerům se podařilo připravit super den pro rodiny, kde si na konci akce odnesete jak spokojený úsměv na rtech, zajímavé zážitky, tak i zajímavé ceny ze soutěží. A co všechno pro vás chystáme? prezentace a testování vozů značky ŠKODA, v čele s modely iV exhibice ambasadorů HAVEX-auto Petra Piláta a Václava Fejfara hudební vystoupení ambasadorky Evy Matějovské jízdy autocrossových speciálů prezentace Dakar týmu bohatý doprovodný animační program pro děti plný her a zážitků s postavičkami Mlsotkové a PIGY & LILY zábavné aktivity pro děti i dospělé – terénní čtyřkolky na připravené trati, okruh rally s RC modely, závodní 3D simulátory, dětské tetování a výroba dětského slizu beauty a relax koutek pro ženy vystoupení zpěvačky Nikita a skupiny Čipřido a mnoho dalšího Kde nás najdete? Autocrossový areál Štikovská rokle https://goo.gl/maps/WEPXKCmsDmW53KwJ8