Hradozámecká noc

"Čas od času na našem zámku ožívají postavy z dob dávno minulých..."

V tento sobotní nevšední večer máte šanci přenést se více jak o 200 let zpět do minulosti, do příběhu historicky úzce spojeného s opočenským zámkem. Do doby, kdy se na Opočně setkali tři pánové - rakouský ministr zahraničí Klemens Václav Metternich, pruský král Fridrich Vilém III. a ruský car Alexandr I.

Vtipný příběh tří aktérů a jejich blízkých vás přenese v čase a učiní z Vás svědky doby roku 1813, éry napoleonských válek.

