Adam Bomb (USA) - 8.8. U Stolu, Hradec Králové

ADAM BOMB (USA) – Euro Tour 2022 V rámci svého aktuálního evropského turné 2022, se newyorská klubová legenda - zpěvák a kytarista ADAM BOMB vrací na přelomu července a srpna do České republiky, aby zde opět rozehrál nenapodobitelnou rock´n´rollovou show, plnou ostrých kytarových riffů a pyrotechnických efektů. Svou tvorbou a hlavně nenapodobitelnou podiovou prezentací, je tuzemskému publiku již dobře znám a jeho návrat na česká podia je vždy netrpělivě očekáván. Navíc to budou po delší době nucené přestávky, první evropské koncerty, které navazují na jeho španělskou šňůru. První zmínky o hudební kariéře Adama Bomba se datují do roku 1979, kdy jako čtrnáctiletý zakládá se zpěvákem Geoffem Tatem /Queensryche/ skupinu Tyrant. Opravdu zlomový okamžik nastává však o rok později, kdy se setkává s Eddiem Van Halenem a absolvuje u něho několik kytarových lekcí. V témže roce nastupuje v Seattlu do skupiny TKO, se kterou později nahrává své první album. V roce 1981 se dostává do užšího výběru v konkurzu na uvolněné místo kytaristy ve skupině Kiss a odehraje s nimi 3 skladby. V roce 1982 se stěhuje do Hollywoodu, kde žije a zkouší ve společném domě s Izzy Stradlinem /ten později stojí u vzniku Guns n´Roses/ a právě se formující skupinou Black´n´Blue. Spřátelí se s jejich kytaristou Tommy Thayerem /dnes Kiss/, který ho přesvědčí, aby se vydal na sólovou dráhu. Zaskakuje za Yngwie Malmsteena ve skupině Steeler, nahrává s baskytaristou Cliffem Williamsem z AC/DC a s bývalými hráči Aerosmith, Riot a Billyho Idola zakládá svou první regulerní kapelu. Od té doby má na svém kontě 14 alb (2 se svým bočním projektem Get Animal), spolupráci s mnoha velikány včetně Chucka Berry nebo baskytaristy John Paula Jonese z Led Zeppelin a mnoha dalšími. Adamova show jsou opravdovým rock´n´rollovým svátkem, včetně výrazných pyrotechnických efektů. http://en.wikipedia.org/wiki/Adam_Bomb_(musician) www.adambomb.com Video: https://www.youtube.com/watch?v=mJLjTC0g4K8 Rock Like Fuck https://www.youtube.com/watch?v=AkjdCIqxM_A Je t´aime https://www.youtube.com/watch?v=3VddyIXK4EY King Of The World https://www.youtube.com/watch?v=e9Udl4VtO9k I Want My Heavy Metal https://www.youtube.com/watch?v=PVobCF7dRQk ADAM BOMB & MARCO MENDOZA

Adam Bomb Americký kytarista a zpěvák, který spolupracoval s kapelami jako Kiss, AC/DC nebo Metallica.