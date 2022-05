Maker Faire Festival se letos premiérově uskuteční v Rychnově nad Kněžnou

Máte rádi nové technologie, online hry nebo jste novodobí kutilové? Tak byste si neměli nechat ujít premiérový Maker Faire Festival v Rychnově nad Kněžnou. Ten se uskuteční v neděli 29. května 2022 v prostorách Jízdárny v zámeckém parku Rychnov nad Kněžnou.

Festival kombinuje v sobě moderní technologie, tradiční řemesla, vědu a design. Zároveň propojuje nadšence s odborníky a nabízí spoustu zábavy. Po úspěchu festivalu v devíti městech České republice se ve spolupráci s Nadačním fondem ŠKODA AUTO letos poprvé uskuteční i v Rychnově nad Kněžnou.

Program, který se bude odehrávat jak ve vnitřních prostorech Jízdárny, tak i venku, odstartuje v 10 hodin a potrvá do 18 hodin. Na co všechno se v jeho rámci můžete těšit? Budete mít možnost zahrát si online počítačové hry, turnaje FIFA 22 a NHL 22, užít si závodní hry a simulátory, vyzkoušet si virtuální realitu, nakouknout do EDU kamionu, kde se seznámíte se spoustou zajímavých IT technologií, které se používají ve výrobě nebo si budete moci užít různé interaktivní prezentace technických inovací a vynálezů nejen od regionálních makerů.

Vstupné je zdarma!