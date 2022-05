Škwor Unplugged Tour 2022

Vážení přátelé,

uplynuly tři roky a my vám s obrovskou radostí představujeme termíny pokračování veleúspěšné akustické tour, která proběhne na podzim 2022.

Koncerty budou opět situovány do menších prostor, sice s omezenou kapacitou, ale o to větší atmosférou. Uslyšíte výběr toho nejlepšího ve speciálních akustických úpravách a s použitím klasických nástrojů to bude opět parádní jízda!

V případě, že by vystoupení z jakéhokoliv důvodu nemohly proběhnout, nebudou se tentokrát vstupenky převádět na náhradní termíny, ale všechny peníze se budou automaticky vracet.