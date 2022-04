Marian Jelínek - Co rozhoduje o vítězích

Kino Nová paka vás zve na přednášku sportovního mentora Mariana Jelínka, která je určena jak pro rodiče mladých sportovců, tak pro učitele a trenéry jakýchkoli sportů i širokou veřejnost. Lektor posluchačům přiblíží jaký vliv má talent na úspěch, co rozhoduje o vítězích nebo jak posílit sebevědomí a disciplínu dětí. Zaměří se také na to, jak správně motivovat děti a co dělat, aby sport především bavil.

Marian Jelínek je hokejový trenér, mentální kouč, manažer, pedagog, sportovní psycholog, který se mimo jiné proslavil i dlouholetou spoluprací s Jaromírem Jágrem. Momentálně spolupracuje s řadou vrcholových sportovců, například s tenistkou Karolínou Plíškovou, s hokejistou Petrem Mrázkem, s plavcem Janem Mickou, fotbalistou Václavem Kadlecem a dalšími sportovci či celými týmy.