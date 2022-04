MENU: Weltschmerzen showcase

Showcase slovenského experimentálního vydavatelství Weltschmerzen.

Vystoupí trio PAIN PALACE hudební producenti DANIEL KORDÍK a DOMINIK SUCHÝ a kytarista ONDREJ ZAJAC.



Pain Palace (fka Weltschmerzen) je projekt trojice Tomáše Prištiaka, Matúše Mordavského a Dominika Suchého. Jejich hudba je různorodá, avšak nikterak jednoduše přístupná. Trojice reflektuje svůj pohled a pocity ze stavu současného světa. Atmosféra i hudba radikálně kolísá. Lítost, tragédie, brutalismus a beznaděj, ale současně a rovnocenně i krása, křehkost a monumentalita. Významným tvořivým prvkem a leitmotivem je romantizace bytí a velkolepost až na samý pokraj. Nejde však o jednoduchý easy listening, tatohuba si vyžaduje otevřeného a zvídavého posluchače. Eponymní album vyšlo na labelu Weltschmerzen v prosinci loňského roku.

Daniel Kordik je elektronický producent oscilující mezi Londýnem a Bratislavou. Jeho tvorba je rozsáhlá a rozmanitá. Od tanečních techno produkcí projektu Jamka jehož je součástí či kolektivou Urbsounds Collective, jehož je zakladatelem, přes field recordings ([Sy][ria], Poznova vydané na labelu LOM až po početné kolaborace a improvizace, jako Iskra, za které získal mj. v roce r. 2020 cenu Radiohead Awards. Jeho současná hudební poloha je reprezentovaná albem Ocela, vydaném na labelu Weltsmerzen v únoru 2022 je skvělý výlet do světa IDM, zvukového minimalismu a abstraktní elektroniky. Možná napoprvé neproniknete do zdánlivě odtažitého, ale sofistikovaného světa objevování nových zvuků a jejich struktur. Nahrávka se zdá se být chladná stejně jako název alba. Jednotlivé skladby se však pohybují svojí vlastní proměnlivou rychlostí na předvídatelných drahách a ve vzorcích, které jsou harmonické a vždy mírně eliptické. Navrací se k melodické kompozici.

Slovenský experimentující kytarista a skladatel Ondrej Zajac zaujal, mimo jiných, i redaktory magazínů The Quietus nebo The Wire. Svou tvorbou má blízko k ambientu, ale klidné a tlumené pasáže dokáže prostřídat i s velmi energickými vzmachy a poryvy. Žánrově neuchopitelný kytarista spojující experimentální hudbu, jazz, ambient, minimalismus a preparované techniky, patří k nejaktivnějším kytaristům avantgardní scény střední Evropy. Nahrávky vydal sám i v kolaboracích na Slovensku, v Česku, Anglii, Mexiku, Peru, Francii. Komponuje hudbu pro krátké filmy a výstavy. Mimo desítek koncertních improvizací je také členem uskupení Banausoi a Data Koroptev.

Dominik Suchý je skladatel, producent, zvukový designer a inženýr. Kromě svojí sólové tvorby aktivní také v projektech Tittingur a Pain Palac.V rove 2019 založil společně s Matúšem Modravským a Tomášem Prištiakem vydavatelství s Weltschmerzen zameřené na emočně vyhrocenou, lidsky propojenou a zvukově vyhraněnou současnou hudbu. V únoru 2021 vydal svoje prozatím poslední sólové album s názvem Every Love Is an Exercise in Depersonalisation on a Body Without Organs Yet to Be Formed, které bylo nominováno na cenu Radiohead Awards.