vernisáž Before or after

"Před nebo po“ je experiment s aktualizací konkrétního historického fenoménu: feministické protesty a osvobození žen od „pro nebo proti“. Ženy ve fotkách-kolážích odvážně projevují svou zdrženlivost a váhání jako nový druh protestu — protest, který již neusiluje jenom o práva žen v mužském světě, ale mění pravidla hry a smysl protestu úplně.

