Jarmark v Podorlickém skanzenu Krňovice

Konečně po dvou letech opět zahajujeme turistickou sezonu tradičním a oblíbeným řemeslným jarmarkem, kde budete mít možnost zhlédnut a zakoupit si rukodělné výrobky i výrobky tradičních řemesel. Program bude doplněný o vystoupení folklorních souborů z celých Čech. Bude se péci chleba v tradiční historické peci, který bude možné zakoupit. Po celý den budou zpřístupněny expozice skanzenu ( bez výkladu, pouze s tištěným průvodcem) a výběhy s hospodářskými zvířaty. V areálu je k dispozici bezbariérová toaleta a do areálu mohou zvířecí společníci na vodítku.

Cena vstupu na jarmark a do skanzenu je stejná, jako při běžném provozu skanzenu: 100Kč/dospělý děti do 6 let zdarma, 70Kč děti od 6 let a studenti do 26 let s průkazem studenta, 70Kč senioři, 70Kč držitelé průkazu ZTP, 70/70Kč držitelé průkazu ZTP a jeho průvodce. Přijímáme Senior pasy a Rodinné pasy.