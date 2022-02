Co je to SodaPop? Tato otázka se od minulého týdne šířila jako lavina na sociálních sítích, kde se objevilo nejasné heslo #SodaPopCZ. Nyní už si všichni mohou být jistí, že se jedná o akci letošního léta, kde zahrají světové hvězdy jako Anne-Marie, Jason Derulo, Little Big, bbno$ nebo Masked Wolf.

Cílem SodaPopu je sjednocovat a vytvořit nový svět plný tolerance, ve kterém každý může být sám sebou, cítit se bezpečně a sebevědomě. Hlavní myšlenkou festivalu je rovnost mezi lidmi, a proto budou na akci výrazně rezonovat témata jako Hate Free culture nebo LGBTQ+ rovnoprávnost. Dvoudenní akce se uskuteční 12.-13. srpna v multifunkčním areálu Parku 360 v Hradci Králové.

VÍCE INFORMACÍ ZDE