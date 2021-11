V Česku proběhne největší skialpový festival v Evropě

Nabídne desítky přednášek, workshopů i veřejný skialpový závod

PEC POD SNĚŽKOU – Zima je za dveřmi a z pohledu zimních sportů se zdá, že bude mít jednoznačné téma: skialpinismus. Díky loňským uzávěrám lyžařských středisek se počet vyznavačů tohoto sportu znásobil a nic nenasvědčuje tomu, že by trend neměl pokračoval i letos. V Peci pod Sněžkou se navíc v druhé polovině ledna můžete zúčastnit největšího evropského festivalu skialpinismu SkialpujFEST 22.

„Čtyři dny plné skialpu, během nichž proběhne několik desítek praktických workshopů na téma bezpečnosti, lavinové prevence nebo výuky lyžování. A k tomu přednášky předních hvězd světového skialpinismu Benedikta Böhma, Javiera Martína de Villy a mnoha dalších,“ tak ve stručnosti představuje SkialpujFEST horský vůdce a jeden z jeho zakladatelů Branislav Adamec.

Češi propadli skialpu

Myšlenka skialpového festivalu je stará několik let. „Uspořádat setkání, na kterém se začátečníci i zkušení skialpinisté budou moci v rámci odborného programu setkat s horskými vůdci, záchranáři, lavinovými experty i sportovci a načerpat od nich zkušenosti a inspiraci byla dlouho mým snem. Česko ale muselo do fáze, kdy je něco takového možné uspořádat, takříkajíc dospět. Před dvěma lety jsme pro všechny skialpové začátečníky spustili informační portál skialpuj.cz. Na něm jsou pohromadě všechny důležité informace, které je dobré znát, když to s tímhle sportem myslíte vážně. Loňská zima, v níž skialp objevily tisíce nováčků, nás pak donutila se posunout ještě dál, ke skialpovému festivalu,“ říká Adamec.

Skialpinismus je krásný sport. V horách s přáteli při něm trávíte dlouhé hodiny a dny odříznuti od civilizace a limitováni jen svou chutí, ambicemi a schopnostmi. Zároveň ale klade velké nároky na znalosti, technické vybavení a fyzickou kondici. V rámci SkialpujFESTu bude možné se ve všech těchto aspektech zdokonalit, otestovat skialpové vybavení a užít si čtyřdenní program s lidmi, kteří jedou takříkajíc na stejné vlně.

Z programu si vyberou začátečníci i pokročilí

Zvláštností festivalu je, že jeho program není pevně narýsován a každý z účastníků si ho staví takzvaně na přání během registrace. „Začátečníci si například vyberou účast na celodenním skialpovém kurzu, přednášku o horském počasí od Aleny Zárybnické nebo prezentaci k plánování horské túry. Zkušení skialpinisté se zase mohou v pokročilých workshopech zdokonalit v lavinových znalostech, první pomoci nebo si vyslechnout zkušenosti předního horského záchranáře Martina Honzíka. Speciální program je připraven pro trenéry a závodníky,“ objasňuje Adamec.

Festival proběhne od čtvrtka 20. do neděle 24. ledna v Peci pod Sněžkou. Registrovat se lze on-line na skialpujfest.cz. Součástí festivalového víkendu je i nejslavnější tuzemský skialpový závod dvojic Noc Tuleních pásů.

Více informací na: https://www.skialpujfest.cz/