Laco Deczi & Celula New York - Pec pod Sněžkou

Legendární trumpetista, žijící již mnoho let v USA Laco Deczi s kapelou Celula New York jsou zpět! Laco byl a je svérázem – originálem. Naprosto intuitivním člověkem, jenž žije tím, co je teď – neobrací se do minulosti a nehledí ani do budoucnosti. Do vínku pobral talent na cokoli, co souvisí s uměním. ⏰ Začátek koncertu >> 20:00

Laco Deczi Trumpetista, skladatel a kapelní Laco Déczi se narodil v roce 1938 ve vesnici Bernolakovo (kousek od Bratislavy), na Slovensku. V šedesátých letech byl členem kapely S HQ Karla Velebného. V sedmdesátých letech nahrál svoje sólové...