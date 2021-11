MENU: Blood Pact, c4at, Lowmoe, Jazda, Cherny Chleb

V průběhu dvou večerů se do industriálních prostorách Pilnáčkovy továrny vrátí kulturní život. Stane se tak díky místní iniciativě MENU, která před několika lety započala s kulturní revitalizací objektu. Návrat do posledního autentického prostoru objektu se nese v duchu toho aktuálně nejlepšího ze současné hudební elektronické scény. V pátek 12. listopadu to budou Cherny Chleb, C4at a Jazda. O den později pak Blood Pact a Lowmoe.

Kompletní informace naleznete na webu http://www.menumusic.cz

Duo Paula Cantare a Yak Hottcutt jsou Blood Pact. Epický darkwave s kapkou elektra a spoustou lásky, kterou boří hranice mezi fanoušky elektroniky a příznivci čísel 666. Comeback ve velkém stylu!

Vycházející techno talent C4AT letos vydal debutová nahrávku Strahov. Hudba pro ty nejšpinavější kluby věstí, že v současné době na české techno scéně možná nenajdete zvukově tvrdšího producenta.

Živá vystoupení audiovizuálního dua Lowmoe jsou nekompromisním přílivem energie. Sequencery, syntezátory, pedálové efekty.. Zvuk doprovází abstraktní i narativní vizuály, které nejsou jen doprovodem, ale organickou složkou projektu.

Polsko-ruské darkelektro duo lektronické duo Чёрный хлеб (Cherny Chleb), obohacují tuzemskou scénu o prvky, darkwave, post-witch a russian wave. Cherny Chleb si libují také v teatrální vizuální stránce svých vystoupení umocňující již tak docela hutnou atmosféru.

Live acid hudební projekt Jazda vystoupení pracuje s improvizací na syntezátory, samplery se kterými kouzlí dle podle aktuální nálady a atmosféry. Nevyzpytatelné dobrodružství jehož výsledkem nezřídka bývá rozjetá a ostrá rave party.