Kluboofka Fest 1. - live koncert v Nároďáku

KLUBOOFKA FEST - filming of the show in Nároďák No.2 autumn

Podzimní natáčení pořadu Kluboofka za účasti diváků.

Kapely:

Taranisovy Kolečka

https://www.facebook.com/Taranisovykolecka/

100na100

https://100na100.cz/

Power 5

http://www.power5.cz/

Black Tiger

http://www.blacktigerband.com