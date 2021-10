3rd KRNAP skate cup

Máme datum!!! A zveme Tě na další závody ze série KRNAP skate cup! Tentokrát skateboardovou sezónu zase uzavřeme! Kdy? sobota 23. října Kde? Jako vždycky! V Peci pod Sněžkou před kavárnou CRAFT coffee - v podloubí KlonDike music clubu. Harmonogram 11:00 - 12:30 registrace jezdců king of flat (game of skate na 3 písmena) king of street (street jam na překážkách v podloubí v katetegoriích 15 - a 15+) cash for tricks street sekce v podloubí, obě věkové kategorie) mini ramp jam vyhlášení afterparty