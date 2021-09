„Drogy jsou jedinej způsob, jak přežít ve světě, kterej je rozbitej.“

Kdo jede na konečnou – nepřejede. A naše hrdinka si předplatila jízdenku až na samotné dno. Sledujte její jízdu v přímém přenosu. Česká premiéra britské hry Duncana Macmillana vypráví příběh herečky, která se snaží léčit z drogové závislosti. Emma si uměla život užívat jako nikdo jiný. A teď je na odvykačce. První, co jí radí je, že si musí uvědomit vlastní problém. Ale co když ten problém není v Emmě, ale ve všem ostatním. Za druhé musí začít říkat pravdu. Ale Emma je dost chytrá na to, aby věděla, že nic takového neexistuje. Jak vůbec může vystřízlivět, když se drogy zdají jako jediný způsob, jak v dnešním světe přežít – vždyť i životopis Jima Morrisona se jmenuje „nikdo to tu nepřežije“.

Duncan Macmillan je současný britský autor a režisér mladé generace. Lidé místa, věci mají za sebou uvedení v londýnském Národním divadle, po kterém byla pro velký úspěch přenesena na West End. Hlavním tématem hry je problematika závislosti všech možných druhů. Koncentruje se však i na rozpad osobnosti pod tlakem dnešní chaotické doby. Herečku Emmu sledujeme od jejího pádu na dno, přes pobyt v léčebně po návrat domů. Zvládne ho a nebude pro ni realita už navždy noční můrou?

Slovo režiséra: „Když do šejkru nalejete Přelet nad kukaččím hnízdem, život Jima Morrisona, Transpotting, přidáte trochu koření, černého humoru, a to celé řádně protřepete – vznikne vám drink jménem LIDÉ, MÍSTA, VĚCI. Drink, který mi zachutnal kvůli zběsilému tempu, ve kterém se příběh odehrává, a kvůli neustálé schopnosti diváka překvapovat – až do poslední pointy.“