V červnu 2017 úřady na ostrově Vancouver varovaly místní před agresivními jeleny, kteří napadli obyvatele a jejich psy. Stejný problém zažívají návštěvníci Národního parku Watertonská jezera v Kanadě (rok 2018) nebo Bloomingtonu v americké Indii (2018) nebo v Coloradu (2019), kde došlo k usmrcení psa jelenem. Připravme se, apokalypsa se blíží.

Ekoteroristická hororová komedie s detektivní zápletkou.

Václav Kliment Klicpera feat. David Lynch. České národní obrození feat. surrealismus. Fraška feat. filozofické podobenství.

Kdo zabil zlého jelena? A co jsou zač ti divní ptáčkové, co teď potulují knížecím lesem? Koho si půvabná Růženka nakonec vezme, as dokud se nerozvineme? Jsou Ivan a Ivana dvojčata, nebo je to jen shoda jmen? Jaké tajemství skrývá Myslibor? A jaký je nejepší recept na jelení kýtu? Z chaloupek není úniku, ji ji obestoupila rozlišená zvěř.

Inscenace čerpá inspiraci ze hry Zlý jelen (1849) Václava Klimeta Klicpery a článek Jelen sebral na honu myslivci kulovnici a utekl s ní do lesa, který byl v listopadu 2020 zveřejněn na zpravodajském serveru iDnes.