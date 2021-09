„Zatímco jsem spal, svět zešílel. Já jsem zešílel.“

Graham Griffin se chtěl jenom pořádně vyspat. Když se ale probudil, nevěřil vlastním očím. Svět ovládají mocné obchodní korporace, všichni a všechno je na prodej a on sám je uctíván pomalu jako bůh. Než si ale pořádně stihne uvědomit, co se s ním děje, je zatažen do víru povstání, revolucí a brutálního boje o moc. Je totiž Spáčem. A kdo ovládá Spáče, ovládá úplně vše.

Až spáč procitne je román spisovatele a vizionáře Herberta George Wellse z roku 1910. Pojednává o dystopické technokratické společnosti, která se řídí jednoduchým pravidlem: Vlastnit, nebo být vlastněn. Původní autorská adaptace na pomezí sci-fi a grotesky se vůbec poprvé pokusí divákům připomenout toto pozoruhodné dílo, které ukazuje vizi budoucnosti až nebezpečně blízkou naší realitě.

„Existence Boha byla vědecky vyvrácena.“