Festival Cyklospecialit mistrovství Brompton ČR a SR 2021

Setkání příznivců skládacích kol Brompton se v letošním roce 2021 uskuteční v krásném městě Hradec Králové v rámci akce Hradecký cyklo festival. V letošním roce bude připravená chill zóna v nedalekém městském parku, která bude vyhrazena jen pro fanoušky skládacích kol Brompton. Celé zázemí bude tak na jednom místě a přitom kousíček (skoro nadohled) od celkového závodu Velké ceny. Připraveno bude stylové pohoštění, prostředí pro rodiny s dětmi a pro všechny nadšence skládaček Brompton.

Těšit se můžete na závod na koloběžkách, na závodních kolech, a samozřejmě na závod skládacích kol Brompton i tradiční soutěž Brompton Best Dress. Během odpoledne bude probíhat kvalifikace soutěže ve skládání kola Brompton na čas, jejíž finálové vyvrcholení proběhne na hlavním pódiu při vyhlášení výsledků závodu. Pokud máte zájem o zapůjčení kola na den akce, napište na hradec@cyklospeciality.cz s žádostí o rezervaci. Letos tedy opět v Hradci Králové přivítáme celosvětový fenomén Brompton! Jedná se o exhibici i závody současně, a to na těchto legendárních skládacích kolech, které mají do klasické „Esky“ hodně daleko. Přijďte se přesvědčit, že i na „skládačce“ se dá pořádně zazávodit. Registrace do závodu probíhá na webu hlavního pořadatele a startovné činí 400 Kč.