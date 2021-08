Beer pong - Pec pod Sněžkou

18. 8. pořádáme další turnaj v beer pongu! Registrace probíhá do 18. 8. 2021. Start: 20:30 Hlavní výhra pro vítězný tým bude loď Cuba libre a další výhry ještě doplníme. Startovné záleží na počtu týmů. Více informací na místě. TÝM Tým tvoří 3 hráči. V týmu musí být alespoň jedna slečna. Od startu turnaje je složení týmu neměnné. V případě výměny, popř. absence jednoho či více hráčů, je tým z turnaje diskvalifikován.

SETUP U jednoho stolu proti sobě stojí dva týmy, každý u svého konce. Na obou koncích stolu si týmy rozestaví 6 kelímků, do kterých rovnoměrně rozlejí pivo. Těchto 6 kelímků týmy rozestaví před sebe do formace trojúhelníku s vrcholem směřujícím k soupeři. Na kraj stolu postaví každý tým jeden kelímek s vodou na omývání míčku. Každý tým má k dispozici jeden ping-pongový míček. CÍL HRY Cílem hry je míčkem postupně trefit všech 6 soupeřových kelímků s pivem, a to dříve než soupeř. ZAHÁJENÍ Před hrou proběhne stříhání „kámen, nůžky, papír“ mezi kapitány týmů. Vítěz zahajuje hru. PRŮBĚH HRY Týmy se v házení střídají pravidelně vždy po jednom hodu. Pokud se hráč trefí do soupeřova kelímku, je tento kelímek odstraněn ze hry a soupeřící tým ho musí vypít (kdo ho bude pít je již na interní domluvě každého týmu). Všichni hráči se v házení vždy po jednom hodu pravidelně střídají a toto pořadí se v průběhu hry nesmí měnit.