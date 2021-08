Probuzení vnitřní síly

Mimořádná příležitost – prodloužený kurz již od středy

CO TĚ ČEKÁ?

Kurz první úrovně je úvodem na cestě sám k sobě.

Naučí Tě probudit a vnímat Tvou vnitřní energii, dobíjet ji a obnovovat.

Ukáže Ti cestu, jak se s její pomocí zbavit svých strachů, úzkostí a pocitu viny, jak zlepšit své zdraví a zharmonizovat vztahy.

Pomůže Ti najít Tvou sebehodnotu a přijmout se se vším všudy.

Uvědomíš si, kým skutečně jsi a přestaneš se ohlížet na to, co si o Tobě myslí druzí.

Naučíš se svobodně projevovat své emoce – i ty, které už dlouhé roky držíš v sobě.

Objevíš své vnitřní bloky, které Tě omezují při cestě k Tvému vysněnému životu.

Naladíš se na své vnitřní vedení, intuici, srdce.

Ochutnáš velmi silnou a účinnou techniku pro sebepřijetí.

Odneseš si mnohé techniky a cvičení, které můžeš dále využívat v běžném životě při překonávání překážek, pro zvládnutí stresu a pro nastolení vnitřního klidu.

Na tomto kurzu Tě čeká celý jeden den bohatého programu navíc!

Tvoje vědomí ovlivňuje Tvoji budoucnost. Začni žít život jaký chceš. Všechno je možné!

Kurz bude probíhat v Centru Živá voda. Je to nádherné, s láskou vybudované místo v krásné přírodě. Sama Živá voda je vědomá a jen pobyt v jejím prostoru léčí a harmonizuje na mnoha úrovních. Je plná pramínků vody, lásky a moudrosti.

Další informace