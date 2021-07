SWAP & bazar oblečení | Pec pod Sněžkou

Zveme Tě na SWAP a bazar oblečení! A máme dobrou zprávu! SWAPY A BAZARY máme naplánované na celé léto, takže můžeme točit šatníky do haleluja. Vždy ke konci každého měsíce v neděli, termíny najdeš na konci popisku. Co je SWAP a jak funguje?? Přines oblečení, které neunosíš nebo nepotřebuješ a vyměň ho za kousky, které využiješ. Oblečení by mělo být čisté, vyprané a nepoškozené. Je na Tobě, kolik věcí přineseš k dispozici ostatním a stejně tak, kolik si jich odneseš. Celá výměna je zdarma.

Co to pro Tebe znamená? Nemusíš tolik utrácet za oblečení, stačí přijet na SWAP. Máš jistotu, že si každý měsíc můžeš pořídit nějaký nový kousek nebo něco poslat dál. BAZAR Zároveň ne všechno chceš poslat dál gratis a my to chápeme. Na balkonech si můžeš zarezervovat ,,prodejní stánek", kde si vytvoříš vlastní bazar. Na bazar má každý svůj stůl a obstarává si ho sám. Prodejní stánky jsou omezené počtem stolů. Doporučujeme si stůl zarezervovat předem zprávou na FB. Myšlenka celého projektu je udržitelnost. Proto by si každý měl odnést opravdu jen to, co potřebuje a unosí (a když náhodou neunosí, přinese to zase příště na výměnu). Nenakupováním, tříděním, recyklací, šetrným nakupováním a posíláním věcí dál šetříme energii, planetu a prodlužujeme životnost oblečení. Oblečení, které zbyde na věšácích Část oblečení, které zbyde po SWAPU si necháme do dalšího SWAPU jako základ a zbytek věnujeme charitě, nezskovce, spoečnosti, švadleně která oblečení využije. (to je zatím ve hvězdách) Pokud Ti zvědavost nedá spát, postni veřejný příspěvek s #SWAPUJUvPeci a ukaž tak ostatním oblečení, které chceš vyměnit a zároveň můžeš okouknout, co budou swapovat ostatní.