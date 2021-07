Mezinárodní hudební festival Jazz Goes to Town / Jazz jde městem se po roce opět vrací do Hradce Králové. V rámci pěti dní se na osmi různých místech ve městě uskuteční celkem dvanáct koncertů – většina z nich představí konkrétní projekt nebo uskupení českým posluchačům vůbec poprvé. Vyvrcholením festivalu bude velkolepý sobotní večer v sále Filharmonie Hradec Králové, kde vystoupí tři světově proslulí improvizátoři spolu s orchestrem. 27. ročník festivalu Jazz jde městem / Jazz Goes to Town proběhne 12.–16. 10. 2021.

Velký orchestr, dvě exkluzivní premiéry a tři skladby Heinera Goebbelse

Hlavním lákadlem letošního ročníku festivalu je orchestrální koncert ve Filharmonii Hradec Králové, který se uskuteční v sobotu 16. října. Kromě orchestru Filharmonie Hradec Králové pod vedením dirigenta Marka Ivanoviće na něm vystoupí světově proslulí sólisté Sofia Jernberg, Frank Gratkowski a Susana Santos Silva.

Na programu závěrečného koncertu budou dvě exkluzivní světové premiéry skladeb, které jejich autoři Michal Nejtek a Peter Graham připravují speciálně pro letošní ročník festivalu. Chybět nebudou ani čtyři skladby jednoho z nejslavnějších evropských skladatelů soudobé hudby – Heinera Goebbelse (Die Faust im Wappen, Writings I, Writings II, Under the Construction), který se také festivalu osobně zúčastní. Toto exkluzivní spojení skladatele s výjimečnými sólisty a s Filharmonií Hradec Králové se v této podobě pravděpodobně již nikdy nezopakuje.

Hudba v kostele i v kině

Jedna ze sólistek sobotního koncertu, Susana Santos Silva, vystoupí ve Sboru kněze Ambrože v české premiéře se saxofonistou Martinem Küchenem v rámci společné improvizace. V kině Bio Central se v České republice také poprvé představí německo-britští Oli Steidle and the Killing Popes a nový projekt francouzského kytaristy Juliena Despreze s názvem Abacaxi.

Bio Central festival obsadí hned dvakrát. Druhý večer – také plný premiér – bude patřit polsko-dánsko-norskému souboru Pimpono Ensemble. Společně s ním se do kina vrátí původní projekt organizátorů festivalu s názvem Shape of Jazz to Come. V rámci projektu přijede do Hradce Králové pět festivalových rezidentů a během týdne společně připraví program, který v rámci pátečního večera představí posluchačům. Jeden z rezidentů projektu, kytarista Vít Beneš, předvede během úvodního festivalového koncertu také svůj mezinárodní projekt PAN, který doplní oblíbená kapela pražské hudební scény s názvem Tryptych.

Pražský improvizační orchestr vystoupí s Axelem Dörnerem, na Grammy nominovaný Brian Charette s Dano Šoltisem a Ondřejem Štveráčkem

Exkluzivně pro letošní JGTT připravuje hudební program také Pražský improvizační orchestr vedený americkým basistou Georgem Cremaschim a vůdčí osobností české improvizační scény – Petrem Vrbou. Pro festival připravují repertoár Charlese Minguse, který ve své tvorbě prolíná jazzovou a bluesovou tradici s avantgardním zvukem. S ansámblem vystoupí také známý německý improvizátor Axel Dörner. George Cremaschi povede poslední den festivalu také workshop pro začátečníky i pokročilé s názvem Improvizace pro každého.

Po Pražském improvizačním orchestru převezme pódium v rámci jednoho večera Štveráček Charette Šoltis Super Trio. V rámci něj vystoupí na Grammy nominovaný hráč na Hammondovy varhany Brian Charette, bubeník Dano Šoltis a česká saxofonová hvězda Ondřej Štveráček.

Koncert na náměstí, večerní afterparty i předkoncert v Praze

Organizátoři pro letošek chystají i několik ozvláštnění tradiční akce. Na hradeckém náměstí 28. října proběhne open air koncert kapely Heart of Dixie, která se postará i o pozdně večerní program v rámci afterparty v polovině festivalu. Stejně jako loni se mezinárodní hosté ještě před začátkem festivalu vydají do Prahy, kde v rámci předkoncertu vystoupí v ojedinělých formacích.