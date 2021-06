Pod značkou DAS SOMMERKINO nabídnou letní kina od 30. června do 7. září v Praze, Brně a Hradci Králové úspěšné filmy z Německa, Rakouska a Švýcarska. Sedmý ročník festivalu DAS SOMMERKINO v průběhu léta láká na patnáct snímků, které slavily úspěch na minulých ročnících sesterského festivalu DAS FILMFEST a získaly řadu mezinárodních prestižních ocenění. Filmy, které diváci v kinech uvidí, nabídnou pohledy vážné i humorné na zapeklitosti lidských vztahů i vliv historických souvislostí na lidské životy. Ať již ve zpracování legendárních tvůrců nedávné či vzdálenější historie, tak v nejnovější filmové produkci německojazyčných tvůrců.

Ikonické filmy Nebe nad Berlínem (Der Himmel über Berlin) Wima Wenderse a Lola běží o život (Lola rennt) Toma Tykwera jsou právě těmi legendami, které se nikdy neokoukají a stojí za to je vidět znovu a na velkém plátně. Přehlídka připomene éru před pádem i těsně po pádu železné opony ve filmu Good Bye Lenin s Danielem Brühlem v hlavní roli. Tehdejší atmosféru skvěle vystihuje i rodinný animovaný film Fany a pes (Fritzi – Eine Wendewundergeschichte). Z novějších děl jmenujme například emotivní a vysoce ceněnou sondu do problematiky pěstounské péče Oskar a Lili (Ein bisschen bleiben wir noch) nebo komedii Procitnutí Mottiho Wolkenbrucha (Wolkenbruchs wunderliche Reise in die Arme einer Schickse), jenž se s pověstným židovským humorem dívá na konflikt, který způsobí láska spořádaného synka z ortodoxní rodiny k nežidovské spolužačce.

Aktuální zprávu o současném německojazyčném filmu dále nabídne Léto v Kreuzbergu (Cocoon), příběh čtrnáctileté puberťačky, která během prázdninového poflakování se Berlínem poznává první lásku, nebo komedie černá jako noc a ostrá jako žiletka na téma milostného trojúhelníku Klikaři (Glück gehabt) či nekompromisní pohled na muzikantský svět ve filmu Zkouška (Das Vorspiel).

Ke stálicím německojazyčného filmu patří také turbulentní komedie Soul Kitchen o majiteli řecké restaurace v Hamburku, stejně jako legendární Wendersovo roadmovie Paříž, Texas (Paris, Texas) o přání otce najít a dát opět dohromady vlastní rodinu. Zaujme i Zeď (Die Wand), psychologický snímek podle knižního bestselleru Marlen Haushoferové, nebo příběh netradičního milostného trojúhelníku ve filmu 3 (Drei). Vtipnou a stále aktuálnější kritiku konzumu nabídne ceněná komedie Bez věcí nad věcí (100 Dinge).

Další sondu do historie 20. století nabídne Noční vlak do Lisabonu (Nachtzug nach Lissabon) podle slavného románu Pascala Merciera, který otevírá temnou kapitolu vlády portugalského diktátora Salazara, ale zároveň ukazuje, že nikdy není pozdě změnit od základu svůj život.

Přehlídku stejně jako hlavní podzimní festival Das Filmfest spolupořádají Goethe-Institut, Rakouské kulturní fórum a Švýcarské velvyslanectví v Praze. V hlavním městě filmy v rámci přehlídky DAS SOMMERKINO uvedou letní kino CAMPu, letní kino Evergreen v Centru současného umění DOX, Autokino ledárny a Klubovna. V Brně jsou projekce realizovány ve spolupráci se spolkem Noční Motýl v Letním kině Brno-střed. Nově se k festivalu v jeho závěru přidává královohradecké Bio Central na své letní scéně.

Všechny filmy budou uvedeny v původním znění s českými titulky, pokud není uvedeno jinak.