Rudolf II. Umění pro císaře

Přijďte obdivovat mistrovské práce dvorních umělců císaře Rudolfa II.

Jedná se o soubor běžně nepřístupných výtvarných děl Bartholomea Sprangera, Hanse von Aachen, Josepha Heintze st., Roelanta Saveryho, Pietera Stevense, Dirka de Quade van Ravesteyn, Matthiase Gundelacha, Adriaena de Vries a Aegidia Sadelera. Dále je představen soubor grafických listů a kreseb, včetně několika dosud anonymních zajímavých rudolfínských děl, erbovní privilegia, mapy a další předměty související s rudolfínskou dobou.

Zvláštním bonusem v rámci výstavy je zápůjčka významného portrétu Rudolfa II. od Lucase van Valckenborch z doby před rokem 1585 zakoupeného v roce 2012 do knížecích lichtenštejnských sbírek ve Vídni/Vaduzu. Laskavostí majitelů a vedení sbírek je tato jediná zahraniční zápůjčka k vidění právě v královském věnném městě Hradci Králové.

Mnohá ze zmíněných děl doposud nebyla vystavena a očím veřejnosti se tak představují poprvé. Většina z exponátů pochází ze soukromých sbírek. Některá z nich byla teprve nedávno zakoupena v cizině a vrátila se díky soukromým sběratelům do země svého původu. Až do nedávné doby jsme se smutkem sledovali, jak se na světových aukcích prodávají umělecká díla, která byla kdysi součástí rudolfínských sbírek a české veřejné kulturní instituce nemají prostředky na jejich získání. V posledních deseti letech se začala situace měnit. Našli se osvícení soukromí sběratelé, kteří se zasloužili o to, že se už některá díla mohla z ciziny vrátit do země původu.

Výstava představuje veřejnosti soukromou sběratelskou aktivitu jako činnost, která sice uspokojuje osobní zálibu, ale jsou-li díla dostupná publiku, pak je také podstatným obohacením našeho kulturního dědictví. Výstava by tak mohla být inspirací pro další sběratele, aby umožnili veřejným institucím prezentovat své sbírky. Pro návštěvníky muzeí a galerií by to znamenalo, že by se alespoň na omezenou dobu potěšili významnými uměleckými díly, která jsou jinak skryta jejich očím.

V historii se česká veřejnost s rudolfínským uměním setkávala zřídka. V 90. letech minulého století bylo komplexněji představeno jen na velké výstavě v Praze. Námi připravovaná výstava rozšiřuje badatelské poznatky z posledních let a dosud málo viděný fond rudolfínského umění představí v širších souvislostech evropského kontextu.

