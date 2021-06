ROCK FOR PEOPLE BUDE!

Sice menší, než jsme původně plánovali, ale za to se vším, co miluješ!

=> The Hives, Måneskin, SKYND, Leoniden, Imminence, Landmvrks, GHØSTKID, I Love You Honey Bunny, Halflives, Venues, Deaf Heart, DOMI, Evelynne, Brando’s Eyes. Další vystupující budou postupně oznamováni.

=> 3 stage

=> doprovodný program

=> kempy

=> luxusní street food

=> vychlazené drinky

=> pivo od lokálních i velkých pivovarů

=> množství dalších zážitků!

Představujeme Vám Rock for People Hope, protože doufáme, že budeme brzy chodit na koncerty i to, že šílené období korony už bude brzy za námi. Pojďme to společně oslavit a sejít se 13. - 14. 8. 2021 v královéhradeckém Festivalparku!

Oficiální předprodej dvoudenních vstupenek za 1490 Kč začíná ve středu 23. 6. 2021.

Pokud máš vstupenku na RFP 2022, hledej kód pro přednostní nákup ve svém mailu už v pondělí 21. 6. a získej lístek s předstihem!

Upozorňujeme, že kapacita je vzhledem k aktuální situaci omezená, proto na nic nečekej!

Váháš? V případě zrušení akce garantujeme 100% vrácení peněz za vstupenku. Všechny ceny, včetně kempu a parkingu najdeš na našem webu.