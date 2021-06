Radiokemp - Dolce Trutnov

O prázdninách vyrážíme na tradiční roadshow po českých kempech. Návštěvníci se mohou těšit na živé vysílání s oblíbenými moderátory, posezení u táboráku, opékání buřtů, různé soutěže a další překvapení. Na každém kempu bude také speciální hudební host, v této roli se postupně vystřídají Pokáč, Marta Jandová, Xindl X, Sebastian, Miro Žbirka a také kapely Žlutý pes, No Name nebo Čechomor. První kemp odstartuje hned 7. července, následovat bude každou středu jeden až do konce prázdnin.

7. července – kemp Dolce Trutnov – Pokáč

První zastávkou bude ve středu 7. července kemp Dolce nedaleko Trutnova. Jako speciální host dorazí písničkář Pokáč, ten s úsměvem říká: „Těším se moc, živý hraní chybělo nám všem. Kemp bude určitě pecka, snad to moc nepokazím.“