Galerie loutek Jiřího Nachlingera v Kuksu zahajuje svou sezónu. Stálá expozice BRAUNOVA SOCHA LOUTKOU v Kuksu představuje soubor unikátních vyřezávaných marionet Jiřího Nachlingera, inspirovaných barokními sochami M. B. Brauna.

Galerie bude otevřena od 4. června vždy od pátku do neděle po telefonické domluvě v časovém rozmezí 11:00 až 17:00. Od července do konce srpna je provoz od pátku do neděle zajištěn mezi 11 a 17 hodinou. Prázdninové měsíce budou dále obohaceny o víkendová představení a výstava bude interaktivní.