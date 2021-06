ProART: Taneční divadlo a tanec Martina Dvořáka a Zuzky Richterové

XVIII. ProART Festival 2021

TANEC - HERECTVÍ - ZPĚV - HUDBA - PSANÍ - FOTO - AUDIO - VIDEO

Motto: "Uměním proměňuj, formuj a povznášej sebe i druhé."

12.-15.7.2021 Valdštejnská lodžie

Multižánrový workshopový ProART Festival 2021 vás zve na kurz tanečního divadla a tance se Zuzanou Richterovou a Martinem Dvořákem za živého hudebního doprovodu Jitky Břízové

Zuzana Richterová

Od útlého dětství se věnovala tanci a hře na klavír. Touha tančit byla natolik silná, že během základní školy nastoupila na Taneční konzervatoři hl.m. Prahy. Zde prošla zejména baletním drilem, který jí dal důležitou vybavenost a připravenost těla pro její budoucí taneční dráhu. Mimo školu se účastnila tanečních seminářů, na kterých objevila krásu současného tance a improvizace. Její nadšení bylo natolik velké, že se rozhodla studovat současný tanec a improvizaci na konzervatoři Duncan Centre. Zde objevuje pro ni nové pojetí tance. Tanec je zde chápán především jako pojítko mezi myšlenkami a pocity tanečníka a jeho přirozeným, kultivovaným pohybovým výrazem. Nalézá nadšení ve spojení tance a divadla. Po maturitní zkoušce odchází studovat na Akademii Muzických Umění v Praze obor nonverbální divadlo. Její touha propojit tanec s divadlem se zcela naplňuje v angažmá mezinárodního souboru Farma v Jeskyni pod vedením Wiliama Dočolomanského. Soubor se zaměřuje na tvorbu, vývoj a výzkum lidského výrazu jež hledá tělesnou artikulaci toho, co se slovem ani jiným médiem nedá vyjádřit. Více jak deset let se věnuje pedagogické činnosti dětí i dospělých, sama je matkou tří dětí. Vede taneční workshopy a letní taneční tábory. Spolupracuje s divadelními i tanečními soubory. Životní cesta ji zavedla do města Jičína, kde se ráda dělí o své profesně taneční a divadelní zkušenosti a otevírá zde další možnosti vnímání pohybu a tance.

Martin Dvořák

V září 1998 se stal na tři sezóny tanečníkem Pražského Komorního Baletu - Baletu Praha. Pod vedením uměleckého šéfa Libora Vaculíka dostal první příležitosti v choreografiích P. Šmoka, J. Kyliána, R. Northa, L. Vaculíka, P. Zusky, J. Heckmanna, P. Delcroix, B. Taylora a P. Tyce. Se souborem navštívil řadu zemí Evropy – Německo, Belgii, Lucembursko, Izrael, Maltu, Švýcarsko, Rakousko, Slovensko. Za roli Svědomí v baletu Hirošima L. Vaculíka byl nominován na cenu Thálie 2000.