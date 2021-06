ProART: Herecká dílna Mirka Etzlera

XVIII. ProART Festival 2021

TANEC - HERECTVÍ - ZPĚV - HUDBA - PSANÍ - FOTO - AUDIO - VIDEO

Motto: "Uměním proměňuj, formuj a povznášej sebe i druhé."

Herecká dílna Miroslava Etzlera

12.-15.7.2021

Valdštejnská lodžie, Jičín

"Rád bych pozval na svou dílnu všechny milovníky divadla bez rozdílu věku a zkušeností. Projevit se, obohatit sebe i druhé. Pracovat s emocemi, hlasem, výrazem. Zabývat se budeme prozaickým textem, který vyberu jako inspiraci Valdštejnskou lodžií, jejím geniem loci a místním krajem. Zakončíme malým vystoupením společně s dalšími účastníky dílen tance, hudby, zpěvu a psaní. Těším se na vás. Mirek"

Miroslav Etzler je český herec a dabér. Jako student hrál v amatérském divadelním souboru Depeše a Divadlo na žíněnkách a dostával malé role v operetě ve státním divadle Ostrava. Působil v Severomoravském divadle Šumperk, pak vystudoval JAMU v Brně. Později působil v brněnském Státním divadle a poté v letech 1992 až 2000 v Národním divadle. Vyrůstal v rodině operní zpěvačky-sboristky a profesora v centru Ostravy. S rodiči a starším bratrem bydleli v činžovním domě v Poštovní ulici, kterou dodnes považuje za svůj domov, přestože již řadu let žije za Prahou. Základní škola ani gymnázium jej nebavilo, lumpačil, s kantory se neměl rád a když mu bylo 16 let, po otcově smrti odešel z domova. Za jeho života by se ničeho takového neodvážil. Otec byl pro něj velmi silnou autoritou. Po otci mu zůstala láska k divadlu a ta ho přiměla ke studiu herectví na Janáčkově akademii múzických umění v Brně. Následně vytvořil několik rolí ve Státním divadle v Brně, z kterého pak odešel do Národního divadla v Praze. V současnosti je umělcem na volné noze. V televizi a filmu ztvárnil nespočet rolí. Je pedagogem pražské DAMU.