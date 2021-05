Sexem ke štěstí

Koučovat se dá všechno. Pokud tedy ochladly vaše partnerské vztahy, stačí se obrátit na odbornici a zkusit sexcoaching!

Že nevíte, o co jde? To jste na tom stejně jako stárnoucí Norbert, kterému neklape intimní život s manželkou Hedvikou. Koučka Stella se mu snaží pomoci, sama si ovšem neví rady se svým partnerem Robertem. A tak se terapeutická sezení stále více vymykají kontrole…

Přestože v představení nepadne jediné vulgární (ba ani ošklivé) slovo, doporučujeme jej mládeži až od 15ti let.

Pro vstup na divadelní představení je nutné dodržet momentálně platná vládní nařízení, při jejich nedodržení se vstupné nevrací.

Hrají: Martina Hudečková, Vladimír Kratina, Vilém Udatný / Jakub Zindulka, Jitka Ježková