Můžem i s mužem

Komedie s Vandou Hybnerovou, Kairou K. Hrachovcovou, Dášou Zázvůrkovou a Jitkou Sedláčkovou

Vtipná autorská férie 4 žen, 4 archetypů, vznikla z potřeby podívat se pravdě do očí…O tom, co vše se odkryje a kolik slupek odloupe během jedné narozeninové párty. Po čem všichni touží? No přece po lásce, po tom nádherném stavu milovat a být milován… A víte, co ženy dělají, když si myslí, že je nikdo nevidí? Podobnost se seriálem Sex ve městě je čistě náhodná.

Pro vstup na divadelní představení je nutné dodržet momentálně platná vládní nařízení, při jejich nedodržení se vstupné nevrací.