Otevření venkovních prostor - Zoo Dvůr Králové

Po nucené uzávěře může safari park znovu přivítat návštěvníky. Areál se otevře pouze při dodržení některých omezení. Safari park se v pondělí 12. dubna 2021 znovu otevře veřejnosti. Areál bude přístupný od 9 do 17 hodin. Vzhledem k složité epidemiologické situaci prosíme všechny návštěvníky, aby dodržovali veškerá pravidla a vyvarovali se shlukování.

K nákupu vstupného doporučujeme využít možnosti elektronických vstupenek předem a bez kontaktu.

Níže přinášíme přehled důležitých informací spojených s otevřením areálu:

Vstupné, provozní doba a nákup vstupenek

Vstupenky bude možné koupit on-line i u pokladny (pouze Kibo – u vjezdu do safari), doporučujeme ale nákup předem a elektronicky.

Až do odvolání zavádíme mimořádné snížené vstupné – 95 Kč dospělý, 50 Kč snížené vstupné, děti do 3 let zdarma, žádné další slevy není možné uplatnit

Zdravotníkům nabízíme do 31. května vstup do areálu safari parku zdarma, a to po předložení platného pracovního dokladu (průkaz, pracovní smlouva a jiné).