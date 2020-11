Modré snění s Georgem Gershwinem

Nejznámější hity světového hudebního skladatele George Gershwina uslyšíte v hradecké Filharmonii v podání Big Bandu Felixe Slováčka a jeho hostů. Krásný hudební program otce se synem exkluzivně na jednom podiu. Součástí koncertu bude varhanní vystoupení absolventa Univerzity Hradec Králové Lukáše Koblásy.

Účinkují:

Pavlína Senič – soprán,

Felix Slováček junior – soprán saxofon, zpěv,

Vjačeslav Grochovskij – klavír

Big Band Felixe Slováčka

Lukáš Koblása – varhany

V programu zazní hity jako Strike Up the Band (G. Gershwin), Summertime (G. Gershwin), Rhapsody in Blue (G. Gershwin), Memory (A. L. Webber), Fly Me to The Moon (B. Howard), Tenkrát na Západě (E. Morricone), In The Mood (G. Miller) a další známé skladby.