Houby živé, jedlé i jedovaté

Již tradiční podzimní výstava jedlých, nejedlých i jedovatých hub se pro všechny zájemce nabízí ve výstavní budově muzea na Eliščině nábřeží.

8. října 2020 od 10:00 do 18:00 hodin

9. října 2020 od 10:00 do 20:00 hodin

10. října 2020 od 10:00 do 18:00 hodin



Ve čtvrtek 8. října 2020 od 17:00 vás s méně sbíranými, přesto vynikajícími jedlými houbami ve své přednášce seznámí mykoložka Muzea východních Čech Bc. Tereza Tejklová