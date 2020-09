Severské fragmenty

Královédvorský rodák, Jan Maruška, by rád složil hold městu, ve kterém prožil prvních dvacet let života. Vrací se sem z cest, které ho v minulosti zavedly do severní Afriky a Skandinávie.

16 let pracoval v zahraničí a dnes se zaujetím vypráví o Finsku, Švédsku a Norsku. Nejen slovy, ale také fotografiemi. Severské země mu učarovaly a silně na něho zapůsobily jednoduchostí, přímočarostí a vztahem člověka k přírodě. Fotografování se věnuje jako svému koníčku už 55 let. Výstava, která se koná na střední škole a na níž Jan Maruška v letech 1965 – 1969 studoval, obsahuje 12 velkoformátových a řadu menších fotografií. O zážitcích a setkáních s lidmi, žijících na Severu píše ve své knize „Kolik měří Skandinávie?“, jejíž křest by měl proběhnout při vernisáži.