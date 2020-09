Nároďák Metal Fest

SIFON rock

http://www.sifonrock.cz/

PORTA INFERI - modern power metal

http://www.portainferi.com/cz/

ABSOLUT DEAFERS - hard&heavy

https://absolut-deafers.cz/

ECLIPSIS - heavy/thrash metal

Trocha metalu v programu Nároďák metal festu – to jsou Eclipsis. Do Jaroměře přijedou z Nové Paky. Kapela existuje od roku 2011 a zaměřuje se na metal. Texty písní zobrazují aktuální dění ve světě, lásku, ale i fantazijní témata. V současné době se skupina více soustředí na studiové nahrávání písní, které by ráda co nejdříve dokončila a pustila do světa. K nám ale rádi přijedou zahrát a rozproudit divokou krev metaláků! Slovo Eclipsis není tak úplně neznámým pojmem, protože kapela čile koncertuje po celém východočeském regionu.

http://www.eclipsisnp.com/