MENU: Evil Medvěd(UK), Šumař+Trauma (CZ)

Dvanáctý ročník audiovizuálních vystoupení na severních terasách při Městské hudební síni v Hradci Králové. Své hudební vize v souladu s projekcí na stěny kaple Sv. Jana Nepomuckého bude prezentovat skotská hudební producentka Holly McGowan alias Evil Medvěd a český tandem Šumař a Trauma. O jedinečný vizuální zážitek se pak postarají projekce multimediálních umělců realitycongress a Ver.

Pod pseudonymem Evil Medvěd se skrývá skotská producentka Holly McGowan. Jméno jejího uměleckého alterega má vazbu na Česko. Holly zde žije již více jak dva roky a nedávno vydala pod tuzemskou značkou Red for Colourbline debutové EP Fictionkin. S hudbou však Holly započala již dříve jako spoluorganizátorka audiovizuálních akcí >Fuse v Glasgow. Vlastní hudební produkci začala prezentovat relativně nedávno. Svůj talent rychle přetavila v intenzivní vystupování a ohromuje skvělými hudebními sety s dynamickou strukturou, které na tuzemské scéně vyvolaly naprosto očekávané pozdvižení. Během živých vystoupení používá především modulární syntezátor, drum box a sampler. Výsledkem je experimentální mix ambientních ploch s grimeovými beaty a dubstepovým basovým zvukem. Královehradecké vystoupení exkluzivně doplní po vizuální stránce Šimon Levitner alias realitycongress. Šimon je nejen všestranným umělcem (FAMU, AVU) ale také člen kolektivu BCAA, progresivní platformy současného umění, konceptuálně propojující hudbu, streamy, vizuální kulturu i současná sociální témata v osobité estetické podobě.

Za přezdívkou Šumařˇˇˇ se skrývá Luboš Svoboda, hudebník a básník, hlavní postava digitální platformy pro současnou poezii Psí víno, člen improvizačního kolektivu Fokume, editor nakladatelství Lačnit Press a muž mnoha dalších profesí. Jako hudebník se samostatně prezentuje především improvizovanými šumy, generovanými feedbackem, oscilátorem, walkmanem či syntezátory, jenž občas prorazí rytmus. Neambiciózní hudebník, který bez problémů obstojí v kontextu současné experimentální špičky propojí svoje vystoupení s hudbou Mojmíra Měchury (Trauma) ve společném vystoupení, které má obrovskou sílu a emocionální náboj.

Promoter, hudební producent a DJ Mojmír Měchura alias Trauma je jedním ze zakladatelů a hybatelů kolektivu WRONG, který přináší to nejlepší ze současné klubové elektroniky především na pražská pódia. Jeho hudební produkce se obvykle sestává z monochromatických noisových ploch s rytmickými podklady oscilujícími od industriálního techna po abstraktní sonické ataky. Trauma, jakožto člen již zaniklých PZH, se i nyní pouští do častých pódiových kolaborací. At´ již to je Oliver Torr nebo v tomto případě šumař ˇˇˇ , buďte si jisti, že nejen variabilita, ale především kvalita jeho autorských hudebních vystoupení je nepopiratelná

Dokonalost tohoto zážitku vizuálně podtrhne Ver (Veronika Hlinková). Absolventka střihu na FAMU se věnuje vjingu, light designu a grafice pro již zmíněné WRONG nebo například klub Ankali a mnohé další.