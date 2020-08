Divadelní výprava Za příběhem draku

Divadlo Drak připravilo na letní měsíce pro své návštěvníky speciální venkovní program – dobrodružnou výpravu Za Příběhem Draku.

Trasa výpravy začíná a končí v Labyrintu Divadla Drak, kde účastníci obdrží potřebné informace a pracovní list s mapou. Výprava probíhá bez průvodce, ale kdykoliv v průběhu programu mohou poutníci vyhledat pobočníka, který jim poradí, jak pokračovat v cestě či kde hledat dál. První část výpravy se odehrává venku v okolí divadla. Poutníci se pohybují podle herní mapy a plní interaktivní úkoly, luští hádanky a postupně získávají jednotlivé indicie potřebné k zdárnému dokončení hry a nalezení pokladu, který se ukrývá v bludišti vitrín v expozici výstavy Příběh Draku 1958 -2018. Na výpravu Za Příběhem Draku se můžete vydat kdykoliv v otevírací době Labyrintu Divadla Drak od úterý do neděle od 10.00 do 17.00. Poslední výprava vychází nejpozději v 15.30. Manuál poutníka Část výpravy probíhá venku, vezmi si tedy vhodné oblečení. Pokud ještě neumíš číst a psát, vydej se na výpravu s doprovodem, který to umí.

Výprava probíhá v okolí divadla, ale je bez průvodce, takže malí poutníci potřebují doprovod. Na začátku výpravy dostaneš mapu, pracovní list a tužku. Nic dalšího kromě odvahy a bystrého ducha nepotřebuješ