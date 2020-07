Hradozámecká noc 2020

Projekce detektivního filmu"Smrt talentovaného ševce" pod širým nebem, režie Jan Schmidt (rok 1982). Svým dějem umístěným do zámeckého areálu a blízkého okolí. Kdo by neznal příběh kapitána Exnera (v podání Jiřího Kodeta), který přijíždí trávit dny své dovolené do městečka Opolná, a jako na potvoru, v době jeho příjezdu někdo zavraždí místního obuvníka, naivního malíře Rambouska. Přijďte se vrátit do časů svého mládí, zavzpomínat na herce neherce, Opočeňáky, kteří se ve filmu mihnou a kteří už třeba nejsou mezi námi, anebo se jen tak nostalgicky ohlédnout o pár desítek let zpět, uvědomit si změny, které se nám v Opočně během těch skoro 40 let udály.

Akce konaná v rámci "Hradozámecké noci"

Vstupenky k zakoupení na místě.

Doporučujeme: Teplé oblečení (i když přes den může být teplo, v noci se ochladí)