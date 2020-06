Cirk La Putyka na Bojišti

Cirk na Bojišti

CIRK LA PUTYKA - KALEIDOSCOPE

středa 1. 7. ** 19:00 hodin ** Bojiště Trutnov

vstupné 300 Kč na den, 500 Kč na oba dny (2. 7. Losers Cirque Company), děti do 10 let vstup zdarma ** předprodej vstupenek od 22. 6.

Šílené skoky na obřím teeterboardu, skupinové taneční choreografie, závěsná akrobacie i lety na trampolíně. Gag střídá trik a rytmická hudba smích, hypnotické obrazy kontrastují s letní party pod širým nebem. Tradiční se potkává s moderním, ostřílení putykáři se mísí s mladou cirkusovou krví. Celkem osm akrobatů, herců a tanečníků v představení probleskuje podobně jako barevné střípky v krasohledu. Nemyslete. Otevřete oči, nastražte uši a nechte se pohltit křiklavou koláží umu a radosti.

Inscenace Kaleidoscope vznikala během koronavirové pandemie, tvůrčí proces jsme proto museli přizpůsobit platným omezením. Na většině zkoušek byl kvůli zavřeným hranicím finský režisér přítomen jen díky internetu, kamerám a monitorům.

LOSERS CIRQUE COMPANY - KOLAPS

čtvrtek 2. 7. ** 19:00 hodin ** Bojiště Trutnov

vstupné 300 Kč na den, 500 Kč na oba dny (1. 7. Cirk La Putyka), děti do 10 let vstup zdarma ** předprodej vstupenek od 22. 6.

Kolaps, součást všech životů. Každodenní zkušenost, která ničí, bortí a drtí. Kolaps, který buduje, zoceluje, utužuje. Nebo se jen rutinně vrací aniž bychom si všimli a uvědomovali si jeho přítomnost. Bez kolapsu nelze posouvat své možnosti, nelze jít vpřed, nelze překročit svůj stín. Zajímá nás podstata kolapsu, to, co dělá s jedincem a co naopak s celou společností. Otočí se společnost ke kolabujícímu zády? Využije společnost kolapsu jedince, nebo nabídne pomocnou ruku?