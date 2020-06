Luboš Pospíšil trio

Jeden z doyenů českého rockového písničkářství a člen Beatové síně slávy Luboš Pospíšil vystoupí se svým doprovodem v pátek 20.11. na půdě restaurace Novopacké sklepy v Nové Pace.

Luboš Pospíšil byl ze začátku velmi výraznou osobností vokální skupiny C.K.Vocal vedle pánů zakladatelů Jiřího Cerhy a Ladislava Kantora. Jeho průrazný tenor do skupiny velmi dobře zapadal, zároveň se však cítil poněkud upozaďován a skládal písničky, které tak docela do profilu skupiny nezapadaly. Vedle působení ve výše uvedeném C.K.Vocalu ještě jezdil jen tak s kytarou po klubech s vlastním komponovaným pořadem. S C.K.Vocalem natočil album Generace.



V roce 1982 mu vyšlo jeho první sólové album s názvem "Tenhle vítr jsem měl rád". Doprovázela ho zde skupina Oty Petřiny. Co se týče hudby, část písní si Luboš Pospíšil napsal sám, část mu napsal Ota Petřina. Co se týče textů, tak píseň "Ten zcela tvůj způsob" je vlastně zhudebněná báseň Roberta Grawese ze sbírky Příznaky lásky přebásněná Pavlem Šrutem, jinak mu texty napsal Ladislav Kantor.

vstupenky v předprodeji v restauraci nebo na www.goout.cz